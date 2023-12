Reggio Calabria, ultimo Consiglio Comunale del 2023: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Nel bel mezzo di un Natale mai iniziato, e con una Giunta ancora da definire, nei prossimi giorni si terrà l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno a Reggio Calabria. Convocato per venerdì 29 dicembre alle ore 9, presso la sala consiliare “Piero Battaglia” di Palazzo San Giorgio, affronterà diverse problematiche. Dalla ratifica delle delibere di Giunta ai debiti fuori bilancio, passando al piano di sviluppo e coesione della città metropolitana, alla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali e alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, fino ad arrivare all’approvazione del piano strutturale comunale.

Qualora la prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione per il giorno dopo, sabato 30 dicembre, alle ore 9.