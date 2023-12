Reggio Calabria: tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale dell’Avis comunale

StrettoWeb

I volti e i sorrisi dei donatori e delle donatrici di sangue Avis illumineranno piazza San Giorgio al corso a Reggio Calabria. L’Avis comunale OdV di Reggio Calabria sta allestendo un albero di Natale proprio nello spazio antistante all’omonima chiesa lungo il corso Garibaldi. Ad addobbarlo saranno delle originali palline con dentro la foto di coloro che, non solo a Natale ma tutto l’anno, compiono l’atto di amore anonimo e gratuito di donare il sangue a chi necessita di trasfusioni.

L’accensione di questo albero della solidarietà e della gratuità avrà luogo venerdì 8 dicembre alle ore 19.

“Desideriamo celebrare questa Festa – spiega Myriam Calipari, presidente dell’Avis comunale OdV Reggio Calabria – con tutti coloro senza i quali la mission dell’Avis di assicurare sangue al nostro Grande Ospedale Metropolitano non potrebbe essere assolta. Dunque è un gesto di gratitudine verso i donatori e le donatrici che con il loro gioioso atto d’amore arricchiscono la nostra associazione, che nel 2024 compirà i suoi settant’anni, e la nostra città. Ma è anche il segno di augurio e speranza, in vista delle prossime festività, che l’Avis comunale OdV di Reggio Calabria dona alla città, al servizio della quale quotidianamente si impegna.

Ringraziamo don Nuccio Cannizzaro per la preziosa collaborazione e invitiamo la cittadinanza a partecipare. Speriamo possa essere occasione per rinnovare il nostro appello alla donazione del sangue e per ritrovarci uniti dell’amore per il prossimo e nella solidarietà“. Così conclude Myriam Calipari, presidente dell’Avis comunale OdV Reggio Calabria.