Reggio Calabria: la zona “del Tempietto” ospiterà parte del Museo Archeologico Nazionale

Stamane il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Filippo Demma, insieme al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri della zona cosiddetta “del Tempietto”, nella quale è in corso un bel progetto di riqualificazione urbana teso a restituire alla città un’area dall’alto valore paesaggistico. Si è discussa l’opportunità di realizzare in loco una esposizione di elementi architettonici in marmo attualmente custoditi nei magazzini del MARC, proponendo in un’area appositamente attrezzata la ricostruzione di alcuni tra i contesti più significativi ad oggi noti solo agli studiosi.

I progettisti del Comune lavoreranno nei prossimi giorni in collaborazione con gli architetti del Museo e con il personale tecnico-scientifico della Soprintendenza alla formulazione di alcune proposte operative. “Il Museo esce dalle proprie mura per incontrare la città – dichiara il Direttore Demma – e contemporaneamente invita il pubblico che vedrà le ricostruzioni a venire a Palazzo Piacentini per assistere al grande racconto della storia di Rhegion e della Magna Grecia tutta”.

Partendo da questo progetto, la collaborazione istituzionale tra il Ministero della Cultura e la Città di Reggio Calabria si allargherà ad altre iniziative e sarà basata su un Accordo di Valorizzazione Integrata che verrà firmato entro poche settimane.