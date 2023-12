Reggio Calabria: successo per la “Crispellata dell’Immacolata” in Piazza di Sant’Anna

StrettoWeb

“L’Associazione di Promozione Sociale “Don Paolo Altomonte” ci tiene a ringraziare ufficialmente, utilizzando una frase di Nelson Mandela, tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della manifestazione “Crispellata dell’Immacolata”, svoltasi nella Piazza di Sant’Anna l’8 dicembre 2023, e tutti coloro che hanno partecipato e aderito ad essa.

Le persone che fanno parte dell’associazione, dai consiglieri, agli amici, ai collaboratori, sono tutti volontari che rinunciano a parte del loro tempo libero, alle loro energie e non solo, per dedicarlo a questa associazione, al fine di promuovere le attività per la città ed il rione di Sant’Anna.

L’evento ha visto un’adesione incredibile da parte della popolazione, ed è stato motivo di orgoglio e ripagamento degli sforzi fatti in queste settimane da tutti i soci.

L’orgoglio più grande è stato, comunque, vedere all’opera i Maestri Pasticcieri Musolino (patron della pasticceria “La Mimosa”) e Giordano (patron delle pasticcerie “Giordano”), infaticabili e brevissimi affinché tutto funzionasse per il meglio con l’amichevole ed autorevole presenza del Maestro Destefano (patron della “Gelateria Cesare”) e la collaborazione nella frittura della Signora Vitale e del socio Mimmo Vazzana.

Ed infine, ma non per questo meno importante, ringraziamo per la presenza e l’amichevole supporto il Consigliere Merenda che sta concedendo pieno supporto all’Associazione.

Ringraziamo anche e soprattutto le persone che sono venute personalmente a farci i complimenti per l’organizzazione e quelle che in altri modi e altre forme hanno espresso apprezzamento per la buona riuscita.

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE….

PS: L’Associazione Don Paolo Altomonte è sempre alla ricerca di nuovi volontari o amici, le porte sono aperte a tutti“. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Associazione Don Paolo Altomonte.