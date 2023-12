Reggio Calabria, gli studenti di Grafica del Panella – Vallauri selezionati al “Sottodiciotto Film Festival” di Torino

StrettoWeb

Nuove soddisfazioni per gli studenti della 4AG e 5AG del Corso Grafica e Comunicazione dell’ITT Panella-Vallauri, per la Dirigente Teresa Marino e per le insegnanti che hanno coordinato il cortometraggio: Prof.ssa Manuela Turano e Prof.ssa Francesca Condoluci. Pronti ad imbarcarsi in una ennesima avventura che li vedrà protagonisti. Si tratta del XXIV edizione di “Sottodiciotto Film Festival & Campus” che si svolgerà a Torino dal 13 novembre al 18 dicembre 2023 e che nell’ambito delle sue iniziative, prevede anche il Concorso Nazionale dei Prodotti Audiovisivi delle Scuole di ogni ordine e grado.

Il Festival infatti, approfondisce le tematiche giovanili attraverso proiezioni, incontri, masterclass e convegni, stimolando il confronto intergenerazionale. Una esperienza che certamente arricchirà gli studenti dell’Istituto che il 14,15 e 16 dicembre p.v. si recheranno a Torino per partecipare anche a workshop della Rai e del Festival stesso.

Il corto selezionato dalla prestigiosa giuria del Festival è “Free to be Myself”, già finalista l’anno scorso a “Tulipani di Seta Nera – XVI Festival Internazionale della Cinematografia Sociale” di Roma, Regia di Martina Laganà. Ennesima conferma dunque dell’impegno e della passione che anima i docenti e gli studenti del corso. In attesa di avere i risultati del Concorso, auguriamo a tutti un grande in bocca al lupo!