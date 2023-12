Reggio Calabria: si ritrovano dopo 42 anni dal diploma

StrettoWeb

Gli ex studenti della mitica 3 I del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, si ritrovano quarantadue anni dopo la maturità del 1981. Per non disperdere e rinsaldare l’inossidabile amicizia curata durante la meravigliosa e irripetibile esperienza formativa degli anni del liceo, quei ragazzi, ormai candidi, si sono dati appuntamento a cena.

Attorno alla coppa vinta nel torneo di d’istituto del 1980, trascinati da grande bomber Pino Tortora, mattatore della serata, che vanta più di cento reti segnati nel calcio professionistico, hanno rinnovato la voglia di trascorrere ancora insieme dei momenti di spensieratezza, ora come allora, ed il colore dei capelli non ha tradito l’esuberanza passata tra i banchi di scuola.

Nonostante sia passata tanta acqua sotto i ponti, all’insegna del “panta rei” di eraclitea memoria, è stata un bella occasione di incontro e scambio di esperienze tra persone mature, genitori, professionisti, impegnate in disparate funzioni sociali: calcio, formazione, legalità, sanità, educazione, economia che la scuola ha saputo formare.

Durante la bellissima serata, oltre che dei compagni assenti per le diversificate situazioni, non è mancato il grato ricordo dei docenti che, con grande fatica, hanno contribuito a plasmare quei giovani esuberanti di allora: il preside D’Africa, con il suo terribile vice Cacciola, il prof. poeta Lazzarino di italiano, la prof.ssa Sergi di latino e greco, prof.ssa Diano di storia e filosofia, la prof.ssa Falcomatà di chimica, la prof.ssa Praticò di matematica e fisica, la prof.ssa Porcino di storia dell’arte, il prof. Postorino di educazione fisica ed il prof. canonico Marturano di religione.

Domenico Morabito