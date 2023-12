Reggio Calabria: presentazione del libro Gattitudini di Ludovica De Nava

StrettoWeb

‘’Gattitudini’’, di Ludovica De Nava, edizioni Effigi, sarà presentato martedì 12 dicembre, alle 17, nella libreria ‘’Spazio Open’’, via Filippini 23-25, Reggio Calabria. Cronache delle generazioni di gatti che hanno animato la vita dell’autrice. Arrivi, nascite, sparizioni, ruffianerie, incidenti, cure… ognuno col suo carattere, le sue attitudini. Poi capita di essere giudicati. Siete mai stati giudicati da un gatto? Avete mai avuto la sensazione che il vostro destino sarebbe dipeso dal giudizio di un felino? Qualcuno è stato esaminato non da uno ma da ben sei gatti e il suo futuro di vita è stato deciso da loro.

Gattitudini, come scrive nella prefazione Francesca De Carolis, è anche il racconto che “ci regala cronache delle dinastie di gatti che hanno affollato la vita” di Ludovica e fanno capire metodi e ‘trucchi’ che loro, i gatti, non si fanno scrupolo di usare per guarirci dei piccoli traumi del corpo. Ma anche, soprattutto, dei dolori dell’anima.

L’autrice, che vive tra Castell’Azzara (GR), Roma e Cannitello (RC) si chiede se gli umani non procurino ai loro amici più che altro guai. ‘’Le loro esistenze- scrive- sarebbero forse più difficili e brevi ma meno compromesse, senza i nostri interventi. Ma che le loro vite si intreccino alle nostre è naturale e inevitabile. Sta a noi cambiare’’.

‘’Un gatto tira l’ altro’’, afferma l’ autrice, ‘’E’ l’ incantamento di cui i nostri amici pelosi conoscono il segreto’’.

‘’Gattitudini’’, di Ludovica De Nava, Effigi edizioni, Arcidosso.

