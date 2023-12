Reggio Calabria: Open Day dell’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli”

StrettoWeb

Si terrà sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 19, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico “Piria – Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria, diretto dall’Avv. Anna Rita Galletta, la prima Giornata dell’Open Day, ossia la scuola aperta ai genitori ed agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado per fornire informazioni utili in vista delle imminenti iscrizioni dei propri figli alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Il Piria è una scuola dotata di un’offerta formativa in continua evoluzione, costantemente al passo con i tempi, con un’ispirazione culturale pedagogica incentrata sullo studente ed un’accurata progettazione curricolare, didattica ed organizzativa di tutte le attività.

Lo studente diventa protagonista del proprio processo di apprendimento grazie all’applicazione costante di metodologie didattiche innovative atte a non trasmette solo saperi e conoscenze, ma funzionali a stimolare un processo di arricchimento culturale attraverso la scoperta, il lavoro in team e l’acquisizione di competenze con l’integrazione delle nuove tecnologie.

L’eccellenza del Piria è testimoniata anche dalla designazione dell’Istituto, da parte del Ministero dell’Istruzione, come Scuola Polo per la Rete Nazionale delle Metodologie Didattiche Innovative: riconoscimento che aggiunge ulteriore prestigio ad una storia che si concentra sulla funzione formativa e culturale nell’ottica dell’inserimento attivo degli alunni

nella società.

Nel corso dell’Open Day i genitori potranno informarsi dialogando con i docenti presenti sugli indirizzi di studio: Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali e conoscere le novità dell’offerta formativa del “Piria”, sempre al passo con i tempi, vale a dire Metaverso, Robotica e Making, Digital Marketing, Management dello Sport, Atena Forze Armate Forze dell’ordine, Lingue Plus (Let’s Speak e Cambridge) e Start up d’impresa.