Reggio Calabria, il Natale non parte: “l’amministratore delegato della Svi.Pro.Re. si dimetta” | FOTO

Situazione sempre più imbarazzante a Reggio Calabria con una Natale che stenta a decollare e con una desolazione senza precedenti. In città non si respira l’aria di festa e le tante annunciate iniziative sono un flop. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, la situazione nelle varie zone della città è deprimente.

Poco fa è intervenuto con un comunicato, il presidente dell’ANA UGL, Alessandria Salvatore, il quale esprime “rammarico per il declino dei tradizionali mercatini natalizi a Reggio Calabria”. Collaboratore instancabile insieme a Nino Malara, Alessandria Salvatore sottolinea “l’importanza di tali eventi per animare le festività e contribuire alle casse comunali attraverso la partecipazione degli ambulanti”.

Il presidente attribuisce “la responsabilità alla SVI.PRO.RE e al suo Amministratore Delegato Michele Rizzo della negatività di questa edizione del Natale in città”. Il presidente degli ambulanti dell’Ugl accusa chi ha organizzato che “a fronte di una dotazione finanziaria considerevole della città metropolitana, i mercatini sono deserti causando lo sconforto tra gli ambulanti”. “Si evidenzia, inoltre, la mancanza di attenzione verso coloro che avevano già investito tempo ed energie nella preparazione del mercatino, costringendoli ad abbandonare l’evento”, evidenza.

Chiedendo le dimissioni di Rizzo, il presidente sottolinea “l’immagine di tristezza proiettata sulla città e gli introiti persi dalle attività locali”. Infine, Salvatore Alessandria invita “Rizzo a considerare il suo ruolo con dignità e a lasciare spazio a coloro che hanno contribuito positivamente negli anni passati, al fine di restituire il valore tradizionale ai mercatini natalizi di Reggio Calabria”.