Reggio Calabria, il fallimento del Natale, aeroporto e Giunta. Ripepi: “cittadini svegliamoci”

E’ scatenato Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco di Reggio Calabria con l’appoggio di Stefano Bandecchi, nella tradizionale diretta social. “Il Natale? Mentre nelle altre città è tutto pronto da tempo, qui a Reggio è tutto fermo. L’affidamento alla Svi.Pro.Re. è stata fallimentare. Casette di Piazza Duomo chiuse? Mancano varie autorizzazioni, non c’è rispetto per i commercianti”.

“La Giunta? Falcomatà non si capisce cosa vuole fare, non ne possiamo più dei vari giochi di potere, lui ha svenduto l’aeroporto. Lo scalo? Con i lavori in progetto non risolviamo nulla così come con 10 voli Ryanair. La Sacal ci sta prendendo in giro, qui serve un rilancio serio e strutturale cosa che, al momento, non si sta facendo”, evidenza Ripepi.

Poi Ripepi si rivolge ai cittadini: “Rivoluzione Reggio è un progetto politico serio per cambiare la città. Badate bene, Centro/Destra e Centro/Sinistra sono d’accordo su tutto, solo noi possiamo rivoluzionare la città, gli altri prendono in giro gli elettori. Reggina? Ballarino ha reso la squadra mediocre e faremo un campionato da metà classifica”, rimarca Ripepi.

Per ultimo un accenno al Mediterranean Life: “è un progetto serio, non capisco perchè l’amministrazione comunale tenga tutto in un cassetto, darebbe 6.500 posti di lavoro, sarebbe la svolta per la città“, conclude Ripepi