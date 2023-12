Una Reggio Calabria a pezzi si prepara all’ultimo saluto al 16enne Thomas Bartuccio. Il cordoglio del mondo del calcio

StrettoWeb

A qualche settimana di distanza dalla notizia di una giovane vita reggina spezzata, Giovanna Brancati, di Ravagnese ma anche molto conosciuta nella zona di Pellaro e morta in un incidente stradale nei pressi di Frosinone, un altro giovane sempre di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria, ha perso la vita. Il 16enne Thomas Bartuccio non ce l’ha fatta, come comunicato ieri proprio dalla società Pro Pellaro. Un’altra notizia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità reggina, come si può vedere dai messaggi di cordoglio.

Il cordoglio del mondo del calcio

In tanti, sui social, hanno deciso di unirsi al dolore dei familiari. Gruppi Facebook, pagine, soprattutto squadre di calcio del territorio. Dal ReggioRavagnese al Bocale passando per il Catona. Molto toccante il post di “Lo sport che non dimentica. Memorial Cillo Mallamaci”, club che ricorda la figura di Cillo Mallamaci, bandiera del calcio pellarese. “Questa pagina – si legge – è nata per non dimenticare, per non dimenticare chi abbiamo incontrato nella nostra vita e adesso, non vedremo più fisicamente… sembra sia nata per non dimenticare i morti. Invece è nata per rendere testimonianza (a chi ha amato, a chi è stato amato), di una vita che non muore… muoiono i corpi”.

“E non è facile parlare di morte, quando ci salutano a 16 anni. Non so spiegarmi tantissime cose e volevo dirlo a Thomas, ai genitori, ai suoi amici, parenti, compagni di squadra…Non ho avuto la fortuna di conoscerti direttamente Thomas, ma conosco molti di quelli che ti hanno conosciuto. In questa vita terrena non abbiamo le risposte a tutto…ed alcuni perché non potranno mai trovare risposta. Di altre cose sono certo: Dio ti ha voluto, Dio ha dato un senso alla tua vita, ai tuoi 16 anni, al vivere eterno. Dio ti ha sempre amato, Dio non ha mai smesso di amarti…e te ne accorgerai presto. Buona nuova vita ! Continua a fare in Paradiso ciò che desideravi fare qui : vincere ed essere felice. Consolazione e conforto a tutti quelli che stanno vivendo questo momento attreversati dal profondo dolore, il dolore è profondo quando “perdiamo” amore”.

I funerali di Thomas Bartuccio

I funerali del giovane Thomas si svolgeranno domani, martedì 12 dicembre, alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Lume in Pellaro, dove la salma giungerà dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma.