Reggio Calabria al centro del Mediterraneo: a Luglio il G7 del commercio internazionale

Importante annuncio del Vicepremier Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione della nuova centrale operativa del 112 nella cittadella regionale a Catanzaro con il presidente del Parlamento Europeo Metsola, il presidente Occhiuto ed il Ministro Piantedosi. Il numero due di Giorgia Meloni, comunica: “ho deciso di organizzare il G7 del commercio internazionale a Villa San Giovanni per dare attenzione a questa bellissima regione ma anche per far capire che dal Sud, da questo mare, può partire un messaggio positivo per rafforzare le esportazioni del nostro paese in tutta l’area del Mediterraneo“, evidenza Tajani.

“Saranno con noi americani, francesi, giapponesi, canadesi e naturalmente l’Unione Europea. Discuteremo delle politiche di commercio internazionale e le scelte da fare proprio per far sì che i Paesi del G7 possano svolgere un ruolo importante nel Mondo”, conclude.