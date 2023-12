Reggio Calabria: l’associazione Biesse presenta il libro “Un Ponte sull’abisso”

StrettoWeb

Biesse associazione culturale bene presenta il libro “Un Ponte sull’abisso” scritto dal Giornalista e scrittore Paolo Toscano. Venerdì 15 dicembre alle ore 10:30 all’istituto tecnico Piria Ferraris Da Empoli di Reggio Calabria diretto dalla Dirigente Scolastica Avv. Maria Rita Galletta con cui l’associazione ha siglato un importante protocollo d’intesa sui temi della legalità e della giustizia. Un racconto in perfetta linea con il nostro impegno associativo – scrive Biesse in una nota -, un Ponte sull’Abisso è un inno alla speranza. Ne parleremo con gli studenti con l’intento di far capire loro l’importanza della scelta cosi come ha fatto Maria nel racconto di Paolo Toscano.

Ripercorrendo le orme del nonno, fondatore del più importante casato di ’ndrangheta del paese di Montebruno, Don Ciccio Serrano ne continua l’opera malavitosa di controllo e dominio sul territorio per accrescere il suo potere, entrando in una lotta sanguinosa con i clan rivali. Tutto ciò conduce, come risultato pratico, al perpetuarsi di una contesa che non può avere realmente né vincitori né vinti. Eppure, nonostante la quasi impossibilità di sfuggire a un ambiente così oppressivo, nella testa delle giovani generazioni può scattare la molla del cambiamento. È ciò che accade a Maria, nipote di Don Ciccio, decisa a rompere per sempre gli schemi che la tengono bloccata a un destino scritto da altri e a gettare un ponte sull’abisso che la inghiottirebbe se rimanesse inerte…

Paolo Toscano (Melito Porto Salvo, 1955) è un giornalista con alle spalle un’esperienza trentennale alla “Gazzetta del Sud”, per la quale è stato capo servizio. In carriera si è occupato di una lunga serie di importanti avvenimenti di cronaca nera e giudiziaria. Nel settore di competenza il lavoro non è mai mancato operando in una regione come la Calabria, da sempre ricca di spunti di notizie da prima pagina. Rispolverando una passione giovanile risalente al tempo in cui usava una Valentine Olivetti, la romantica rossa portatile sua compagna fedele per una ventina di anni di professione, ha scritto il primo romanzo.