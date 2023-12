Reggio Calabria: la donazione della FIRST CISL all’l’Hospice Via delle Stelle

StrettoWeb

“Si comunica che in data odierna, la segreteria provinciale della FIRST CISL segreteria provinciale di Reggio Calabria in tutte le sue componenti, rappresentata dai suoi delegati, Quattrone Diego, Cadile Giuseppe e Iannò Manuela, hanno elargito una donazione a sostegno della struttura socio sanitaria reggina, per l’acquisto di presidi medico farmacologici a supporto dei degenti ospiti presso l’Hospice Via delle Stelle“. Lo si legge in una nota stampa del Presidente dell’Hospice Via delle Stelle, dr. Vincenzo Nociti.

“Il Presidente, il CDA ed i dipendenti della Fondazione Via delle Stelle ringraziano sentitamente i sostenitori, per il nobile gesto che rappresenta un momento di vicinanza ai bisogni della collettività. Il Natale apre i cuori e migliora le persone“, conclude la nota.