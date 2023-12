StrettoWeb

Ennesimo incidente stradale a Reggio Calabria nel giorno di Natale. Una carambola ha coinvolto più automobili nell’ultimo tratto autostradale dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, circonvallazione di Reggio Calabria, tra gli svincoli di Gallico e del Porto di Reggio, all’interno della galleria (vedi immagini a corredo dell’articolo).

Fortunatamente, in base alle prime frammentarie informazioni, non sembrano esserci feriti in gravi condizioni.