Reggio Calabria in festa grazie alle associazioni: aspettando il Natale a Sbarre

L’associazione Angeli Bianchi promotrice dell’iniziativa comunica la chiusura al traffico a partire dalle ore 14.30 di sabato 16 dicembre del tratto interessato all’evento a Sbarre Centrali a partire da Vico Vitetta, si raccomanda ai residenti il rispetto dell’ordinanza con i divieti affissi 48 ore prima. Si terrà sabato 16 dicembre, lungo la via Sbarre centrali, nel tratto compreso tra il Vico Vitetta e il Vico Scardella, dal numero civico 256 al 170, la sesta edizione di “Aspettando il Natale Sbarre in festa”, organizzata dalle Associazioni Angeli Bianchi di Maurizio Albanese e Asd Stardust di Antonella Bramato.

L’evento, a partire dalle ore 19.00 di giorno 16 dicembre prevede animazione per i più piccoli a cura della Asd Space Party & Sport di Marzia Purpura, balli sociali con la Asd Stardust di Antonella Bramato, esibizioni di ginnastica ritmica dell’Asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro, l’associazione Dedalo diretta dal Presidente Silvana Marrapodi e da giovani professionisti reggini che si spendono per la propria città, le modelle Lucia Ieracitano, Mayla Alampi, Valeria Meduri e Lara Bagnato che esiberanno la loro bellezza sul palcoscenico della periferia sud reggina e tante altre sorprese.

A partire dalle ore 21 poi l’attesissimo concerto con la cover di Loredana Bertè.

A condurre la serata la professionalità di Mariangela Zaccuri. Tanti gli Sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della serata: il bar, pasticceria , tavola calda Hollywood Cafe’, il Centro Estetico Beauty Elite, il bar Euro Caffè’, Pedulla’ Calzature artigiani dal 1913, MF Gioielli di Ambrogio Maria Vittoria, la scuola dell’infanzia paritaria ET, GUAM Natura e benessere della dott.ssa Valeria Crea, il Panificio Vinci, Demo Costruzioni Immobiliari Impiantistica, Corona Petroli, Vale Sport, Boutique del Pollo take away, Scuderia Pizzichemi, Cartoleria San Marco, Oreman.

Vi aspettiamo numerosissimi sabato 16 dicembre nel tratto di Sbarre Centrali compreso tra il Vico Vitetta e Il Vico Scardella che per l’occasione verranno chiusi al traffico

L’evento è realizzato grazie al contributo degli sponsor e senza alcun sostegno del Comune di Reggio Calabria che per il primo anno non pubblica avvisi pubblici per associazioni.