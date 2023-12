Reggio Calabria: il Natale in corsia per i bambini ricoverati al GOM | FOTO

StrettoWeb

La mattinata di sabato scorso, giorno 9 Dicembre, è stata speciale per molti bambini e le loro famiglie, che in quei giorni stavano ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Infatti, grazie all’impegno e all’organizzazione messa in campo dalle associazioni ReteSociale, BeCal, ArteMusica e Parole, Revolution Ballet Studio e Lumaka Rc, si è organizzato un momento aggregativo e di gioia presso i locali della struttura sanitaria.

In particolare, le associazioni organizzatrici hanno messo in scena, grazie alla cura e alla regia del direttore artistico Sergio Frangipane e dei suoi ragazzi della Revolution Ballet, uno spettacolo di danza-teatro per gli ospiti del reparto, con oggetto una storia a tema sia natalizio che di integrazione e valorizzazione della diversità. Insieme alla rappresentazione musicale, i ragazzi delle associazioni hanno anche omaggiato i bambini di doni da loro offerti, anche grazie alla visita di Babbo Natale.

Famiglie, bambini e staff ospedaliero sono rimasti entusiasti dell’idea e della buona riuscita della mattinata, dove protagonisti assoluti sono stati i saluti dei bambini. I rappresentanti delle associazioni organizzatrici hanno infine ringraziato tutti per la loro disponibilità e il loro supporto, in particolare lo staff ospedaliero e la direzione sanitaria, invitando la cittadinanza ad aderire alle loro prossime iniziative e attività, poiché il sorriso, si sa, è contagioso, ma ancora di più la generosità, ed è importante questo non solo a Natale, come promettono le varie associazioni con i prossimi impegni in programma.

Eventi come questi allietano i più sfortunati, ma soprattutto sono segnali di speranza per tutta la comunità reggina