Reggio Calabria: il Capitano Natale De Grazia ricordato al “Radice-Alighieri” di Catona

All’I.C. “Radice-Alighieri” Catona si è svolto questa mattina un evento commemorativo in ricordo del Capitano Natale De Grazia. Il dirigente scolastico, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, ha promosso l’iniziativa al fine di ampliare l’offerta formativa e sensibilizzare i giovani studenti su temi come l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio.

L’evento svoltosi questa mattina è stato patrocinato dal Circolo Legambiente “Città dello Stretto”. Presenti anche i familiari del compianto Capitano Medaglia d’Oro al Merito di Marina alla memoria.

A Catona si ricorda il Capitano De Grazia: intervista a Nuccio Barillà di Legambiente

Reggio Calabria, il “Radice-Alighieri” ricorda il Capitano De Grazia