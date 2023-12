Reggio Calabria: grande attesa per il Gallico Wine Festival

StrettoWeb

Grande attesa per la prima edizione del “GALLICO WINE FESTIVAL” organizzata dall’associazione QUADRIFOGLIO. “Giorno 9 e 10 Dicembre 2023 presso la Baia dello Stretto Gallico Marina vi aspettiamo per due giorni dedicati alla promozione del vino e alla nostra vallata del GALLICO. Sarà un evento enogastronomico culturale artistico dove si uniranno tradizione e modernità“, si legge in una nota stampa dell’associazione.