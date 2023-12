Reggio Calabria: “Giustizia e umanità – Liberi di Scegliere” con Biesse

StrettoWeb

Prosegue il progetto “Giustizia e umanità – Liberi di Scegliere”, promosso dall’associazione nazionale Biesse presieduta da Bruna Siviglia, ed oggi divenuto Legge Regionale, un percorso educativo basato sul percorso ideato dal presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania, il Giudice Roberto Di Bella per offrire una nuova vita ai minori appartenenti alle famiglie mafiose che ha permesso a tanti ragazzi, a cui spesso si aggregano le loro madri, di andare via da un contesto malavitoso affinché conoscessero altre realtà e modi diversi di vivere, per essere davvero liberi di scegliere della loro vita e non essere costretti a seguire quella già tracciata da altri.

L’associazione BiEsse, attraverso questo importante progetto educativo, coinvolge le scuole di ogni ordine e grado italiane con la finalità di contribuire alla formazione di una cultura della legalità della non violenza dell’etica pubblica, attraverso la divulgazione del libro “Liberi di Scegliere”, e il film omonimo interpretato da Alessandro Preziosi e Carmine Buschini, che sono anche testimonial del progetto. Il libro e il film grazie al progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere sono diventati strumenti di educazione alla legalità l associazione Biesse ha indetto un concorso nazionale relativo al progetto che prevede una serie di borse di studio, intitolate a vittime delle mafie, Premio culturale della Legge Regionale, che saranno assegnate ai migliori studenti o istituti scolastici che si cimentano nell’elaborazione di un testo o nella realizzazione di un cortometraggio, di un video inerente il percorso “Liberi di Scegliere”.

“L’unica arma che abbiamo per salvare questi ragazzi è la prevenzione” le parole di Bruna Siviglia, che giovedì 7 dicembre alle ore 10.30 in presenza dal Liceo Linguistico e Scienze Umane Tommaso Gulli Plesso Marconi Diretto dal Dirigente scolastico Dott. Francesco Prattico e con il referente legalità Prof. Paolo Ielo e in collegamento online con il Liceo Artistico De Chirico Torre Annunziata Napoli con l’istituto Scolastico di Taverna Catanzaro con l l’istituto Scolastico Monasterace Riace Stilo Bivongi insieme al Giudice Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania ve All.on Cafiero De Raho Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia si confronteranno con i numerosi studenti per educare i nostri giovani al valore della libertà e della scelta consapevole e che non bisogna mai perdere la fiducia e la speranza che un’altra strada è possibile.

“Un ringraziamento all’istituto scolastico di Taverna: Diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosaria Sganga, referente legalità Prof.ssa Rossella Tallerico per ISTITUITO COMPRENSIVO MONASTERACE RIACE STILO BIVONGI la dirigente Saraco Gioconda ei docenti Calipari Giuseppina e Bombardieri Maria. Per il De Chirico la Dirigente scolastica Dott.ssa Rosalba Robello e la Prof.ssa Gabriella Pepe tutor PCTO“.