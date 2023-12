Reggio Calabria, spettacolo di Giancarlo Barbara all’Allegria Festival | INTERVISTA

StrettoWeb

Ultimo appuntamento a Reggio Calabria per l’Allegria Festival. Quasi due mesi di iniziative, spettacoli e formazione nella ricca programmazione della seconda edizione di “Allegria Festival”, kermesse che ha animato i quartieri della periferia di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023″. Il Festival è prodotto ed ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”.

Tra poco, presso la Sala Allegra Tribù di Gebbione, si terrà lo spettacolo di cabaret con il comico di “Zelig” Giancarlo Barbara. Nel suo spettacolo ripercorre alcuni noti film e canzoni di successo ponendo degli interrogativi, per poi sorprendere tutti con le sue risposte. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, cambiando mille espressioni grazie alla sua mimica straordinaria. Tra una scena e l’altra, prende in mano la chitarra, per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.

