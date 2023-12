Reggio Calabria si veste a festa: arrivano le luminarie natalizie alla pineta Zerbi | FOTO

StrettoWeb

Sebbene con estremo ritardo, a Reggio Calabria prosegue l’installazione delle luminarie in vista del Natale 2023. Dopo le polemiche, non ancora placatesi dei giorni scorsi, la società in house Svi.Pro.Re., alla quale la Città Metropolitana ha affidato il compito dell’organizzazione del Natale, prosegue con le luminarie. Oggi è stata la volta della pineta Zerbi, nel centro della città.

Come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto la scritta “Buone Feste Reggio Calabria” campeggia in alto in duplice colore: le iniziali delle parole in rosso e il resto in bianco.

Certo, latitano ancora le casette natalizie e i mercatini per i quali ci vorrà tempo, dato il caos con le autorizzazioni, con gli allacci della corrente elettrica e con l’assegnazione agli operatori che ne usufruiranno. Ma d’altronde, mancano ancora dieci giorni al Natale. Siamo certi che ce la faranno “i nostri eroi” a regalare un po’ di atmosfera natalizia ad una città che attende da giorni di assaporare i colori, le luci e le attività tipiche del Natale.