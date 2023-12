Reggio Calabria, la rivista Scientific Reports NATURE affida al Prof. Ferrara una nuova ricerca sulla “Spiegabilità” dell’Intelligenza Artificiale

StrettoWeb

Nei giorni scorsi è stata istituita l’Authority europea con il varo dell’Artificial Intelligence Act europeo, la prima legge al mondo che tenterà di indirizzare lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Il dibattito sul ruolo che giocherà nel futuro (prossimo) dell’umanità questo dirompente strumento è aperto da tempo non solo tra gli addetti ai lavori. La prestigiosa rivista Scientific Reports NATURE muovendosi in anticipo in ambito internazionale intercettando temi di frontiera da approfondire tecnicamente in ambito accademico e degli influencer scientifici più rilevanti a livello globale, ha affidato al Professor Massimiliano Ferrara il ruolo di Editore in capo di una Collettanea di nuove ricerche da pubblicare – dopo una serrata e rigorosa selezione in peer reviewing – su un numero speciale dedicato.

Il titolo di questo progetto scientifico-culturale di grande profondità ed importanza strategica in chiave futuristica “Explainability Methods for Deep Learning Neural Networks” riguarderà l’affascinante quanto inesplorato tema della c.d. Intelligenza artificiale “spiegabile” ossia di quell’insieme di processi e metodi che consentono agli utenti “umani” di comprendere e considerare affidabili i risultati e gli output generati mediante algoritmi di Machine Learning.

L’AI spiegabile viene utilizzata per descrivere un modello di AI, gli effetti previsti e i potenziali problemi legati al suo utilizzo. Contribuisce a caratterizzare l’accuratezza, l’equità, la trasparenza e i risultati del modello nell’ambito dei processi decisionali basati su AI. L’AI spiegabile riveste un ruolo centrale nelle organizzazioni per instaurare fiducia e sicurezza nel momento in cui si inseriscono in produzione i modelli di AI. La spiegabilità dell’AI, inoltre, aiuta le organizzazioni ad adottare un approccio responsabile allo sviluppo dell’AI.

Con l’avanzare della tecnologia AI, per gli esseri umani diventerà sempre più difficile comprendere e risalire al modo in cui l’algoritmo ha ottenuto un risultato determinato. L’intero processo di calcolo si trasforma in una cosiddetta “black box”, impossibile da interpretare.

Da qui l’importanza strategica della ricerca che è stata affidata all’Accademico reggino sempre più impegnato, stimato e considerato in contesti internazionali prestigiosi dando così lustro all’ateneo della sua città.

Il Professor Massimiliano Ferrara condividerà la gestione redazionale della nuova Collezione con la brillante ricercatrice Dr.ssa Fang Wang della Brunel University di Londra (UK) a testimonianza della rilevanza scientifica della piattaforma internazionale e del palcoscenico globale interessati al citato progetto scientifico culturale.

Nota biografica

Il Prof. Dr. Massimiliano Ferrara è nato a Pisa l’8 giugno 1972. Consegue la laurea in Economia e Commercio (ottobre 1995) e il Dottorato di Ricerca (febbraio 2001) presso l’Università degli Studi di Messina e due Master (uno presso la Università Federico II di Napoli e l’altro presso La Scuola Normale Superiore di Pisa) riportando sempre il massimo cum laude. Professore Ordinario di “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie” dal 2016, attualmente e Professore di Matematica per l’economia – Business Analytics – Decision Support Systems and Economic Intelligence- presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Research Affiliate presso l’ICRIOS – Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship dell’Universita’ Bocconi di Milano. Membro del Consiglio Scientifico presso la Fondazione Bruno Vicentini dell’Osservatorio sul Riciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo. Già Consigliere Generale della Fondazione Istituto Banco di Napoli, Pro Rettore Vicario dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Direttore generale del Dipartimento Cultura, Ricerca, Istruzione della Regione Calabria, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Coordinatore della Scuola di Dottorato presso UniRc, Componente del Nucleo di Valutazione del Politecnico di Torino. E’ stato Visiting Professor presso prestigiose Università e Accademie internazionali tra cui ricordiamo la Harvard University, Cambridge (USA), la Western Michigan University (USA), la Morgan State University, Baltimora (USA), la Northeastern University di Boston (USA) e il Center for Dynamics dell’Università di Dresda in Germania. Membro ufficiale della Mathematical Association of America e dell’Indian Academy of Mathematics. Cavaliere al Merito della Repubblica italiana per meriti accademici e scientifici internazionali e Commedatore dell’OESSG. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni originali su riviste internazionali.