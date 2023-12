Reggio Calabria, due gravi incidenti stradali in città: diversi feriti in condizioni critiche | LIVE

StrettoWeb

Due gravi incidenti stradali oggi pomeriggio a Reggio Calabria. Il più serio sulla SS106 a Pellaro, nella periferia sud della città, precisamente allo svincolo di San Leo dove sono rimaste coinvolte numerose vetture e ci sono diversi feriti trasportati d’urgenza in gravi condizioni al GOM. In questo caso il sinistro è stato davvero molto serio.

Un altro incidente s’è verificato in città, in via Pio XI: ad avere la peggio è stato un ragazzino minorenne che era a bordo di uno scooter. E’ riverso sull’asfalto con ferite e fratture multiple, ma la sua situazione è fortunatamente meno seria rispetto ai feriti di Pellaro perchè non sembrerebbe in pericolo di vita. In ogni caso immediati i soccorsi sul posto.

La Polizia Municipale è prontamente intervenuta in entrambi i sinistri, nel caso di Pellaro per la gestione della viabilità in ausilio alla Polizia stradale. Si conclude un 2023 terribile per gli incidenti stradali a Reggio Calabria: con 7 morti e circa 20 feriti gravi trasportati in ospedale d’urgenza in codice rosso con prognosi riservata, è uno dei numeri più drammatici degli ultimi decenni.