Reggio Calabria, un cittadino all’Amministrazione Falcomatà: “non vi restano che le dimissioni”

Un lettore di StrettoWeb, Richichi Roberto, ci ha inviato una lettera, che riportiamo integralmente, rivolta al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà sulle condizioni in cui versa la città.

“Buongiorno, caro Direttore Cara redazione e cari concittadini, innanzitutto volevo ringraziarvi sempre per lo spazio che date ai miei pensieri da cittadino deluso, mortificato, senza più parole. Quello che ormai sta accadendo alla nostra amata città da 8 anni e sotto gli occhi di tutti , inutile nasconderlo siamo una città abbandonata , siamo una città sotto sequestro da parte di Falcomatà & C. questo

signore e i suoi consiglieri forse credono di aver diritto a stare in carica anche senza avere le capacità, forse hanno dimenticato che essere eletto è un mandato del popolo che ti sceglie per svolgere un programma e se durante il percorso dimostri di non essere all’altezza hai una solo opzione Dimissioni, capisco che per questi soggetti

diventa difficile ( specie per i nostri che in particolare qualche mese fa si sono aumentati gli stipendi , proprio perchè meritevoli di una grande lavoro svolto ) io mi chiedo e spero se lo chiedano in tanti miei concittadini !!! Ma non si vergognano ??? il Sindaco rientrato da oltre 60 gg ancora tiene in scacco una città intera con il solito slogan bisogna resistere a tutti i costi !!! Ma cosa pensa che non lo hanno

capito tutti che in questo momento contano solo le beghe dei partiti , unico interesse e avere più pedine all’interno della nuova giunta , stiamo assistendo all’umiliazione di una città che ha perso anche la voglia di protestare , per non parlare anche dell’opposizione che sembra incapace di agire, (probabilmente e ve lo posso assicurare ci sono elementi anche dell’opposizione che sperano che si vada avanti cosi per non perdere la sedia e il lauto compenso…”.

“Non ci sono più parole per descrivere lo scempio che noi cittadini stiamo sopportando da anni, un intera classe politica incapace di amministrare il proprio comune, 8 anni gia’ trascorsi per sentire sempre le stesse scuse abbiamo ereditato pesanti debiti, il vero problema è l’incapacità di svolgere anche la manutenzione ordinaria, perdite di acqua ovunque, buche mai riparate che vengono recintate e

lasciate per mesi e mesi in stato di abbandono, per non parlare di come

hanno organizzato eventi e illuminazioni per il Santo Natale….”

“A dire il vero l’unico che sta facendo la voce grossa è Massimo Ripepi, almeno lui rappresenta i tanti cittadini che non ne possono più di essere amministrati da incapaci e senza rispetto per la propria città, se avessero amore e dignità si sarebbero gia’ dimessi tutti, e ho sentito proprio giorni fà Massimo Ripepi disposto a dimettersi, bene dovrebbero farlo tutti se davvero avessero a cuore le sorti della città , se sono cosi sicuri di aver operato bene sia a destra che sinistra che si presentino davanti l’elettorato !!!”.

“Questo è l’unico strumento che conosco di democrazia per stabilire cosa il popolo vuole, e in caso chi va premiato e chi va punito, Concludo , che il tempo degli slogan è ormai finito per Falcomata’ & C. se amate come dite la vostra città dimettetevi subito saremo noi cittadini a decidere che ha le capacità di amministrare la nostra città con capacità e dignità, una dignità che in questi 8 anni avete calpestato, umiliando ogni cittadino che ama Reggio, SIETE STATI PESATI, MISURATI, E TROVATI MANCANTI. DIMETTETEVI SUBITO”.