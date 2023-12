Reggio Calabria: celebrata la Giornata Internazionale del Migrante

StrettoWeb

A Reggio Calabria presso la sede, adiacente alla chiesa degli Ottimati, della CVX -Comunità di Vita Cristiana- è stata celebrata la Giornata Internazionale del MIgrante, proclamata dalle Nazioni Unite il 18 Dicembre del 1990 e da tale momento ricorrente ogni anno, con un meeting che ha visto partecipare oltre alla responsabile del servizio doposcuola per i ragazzi immigrati Dott.ssa Luisa Fattorusso anche il Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri con la sua Presidente Avv. Eliana Carbone e la Fidapa Morgana di Reggio Calabria con la sua Presidente Dott.ssa Emira Dal Moro.

L’Avv. Eliana Carbone, introducendo l’argomento, ha riferito che era il 1972 quando un camion con a bordo 28 lavoratori africani originari del Mali, nascosti da giorni e diretti in Francia alla ricerca di un lavoro, ebbe un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco in cui i migranti persero la vita.

“Successivamente a quest’evento ci fu la massima attenzione a livello internazionale -ha continuato l’Avv. Carbone- per cui nel 1979 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì un gruppo di lavoro con il compito di redigere una Convenzione per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie che venne approvata il 18 Dicembre del 1990 ed entrò in vigore solo nel 2003 grazie alla ratifica del Guatemala e che ad oggi purtroppo però conta solo 42 ratifiche soprattutto da parte dei Paesi da cui hanno origine i flussi migratori”.

A questo punto l’Avv. Carbone ha passato la parola alla Dott.ssa Luisa Fattorusso che ha premesso che la Comunità di vita Cristiana è una Comunità formata da giovani, anziani, donne, uomini che vogliono collaborare con Cristo nella costruzione del suo Regno e che si riconoscono nello spirito della spiritualità Ignaziana che è alla base dei principi generali della CVX e del loro modo di operare all’interno della chiesa.

La Dott.ssa Fattorusso proseguendo il discorso ha detto che l’obiettivo principale della CVX è lottare e lavorare per la giustizia in sinergia e con un’opzione preferenziale per i poveri e che proprio per questo motivo la CVX di Reggio Calabria notando la presenza di un grande numero di ragazzi immigrati ha deciso di istituire questo servizio di doposcuola per supportare e sostenere i ragazzi, che lo desiderano, nel loro percorso scolastico e per questo scopo il gruppo dei responsabili ha, dopo attento discernimento, assegnato questa missione di supportare e mantenere vivo questo servizio a un gruppo di membri della CVX con le loro competenze e professionalità.

“Con questo servizio di doposcuola-ha detto la Dott.ssa Fattorusso- aiutiamo i ragazzi che ce lo chiedono sia con i problemi di comprensione che nei compiti che devono svolgere a casa anche grazie all’aiuto di volontari che si sono avvicinati a questo servizio e che mettono a disposizione le loro competenze”. Vi è stato infine l’intervento della Dott.ssa Emira Dal Moro che ha subito precisato che la Fidapa è un’organizzazione mondiale con loro rappresentanti nei vari governi e che questi ultimi possono agire e agiscono solo attraverso la preparazione di Convegni per la sensibilizzazione delle persone sul tema degli immigrati.

“La dignità dell’uomo deve essere sempre rispettata– ha detto la Dal Moro- non soltanto in quanto principio etico fondamentale, per cui siccome l’uomo secondo la nostra religione è stato creato a somiglianza di Dio noi gli dobbiamo dare il dovuto rispetto, ma anche perché è la nostra Costituzione che all’art.3 ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e quindi è compito della Repubblica, cioè dello Stato, di prendersi carico di queste persone”. Il meeting si è concluso con la massima soddisfazione dei partecipanti per aver dato la giusta importanza alla Giornata Internazionale del Migrante.