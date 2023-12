Reggio Calabria, panico in pieno centro: due Carabinieri gravemente feriti nei pressi del Comando | FOTO LIVE

StrettoWeb

Sabato sera dell’anti vigilia di Natale di grande paura nel centro storico di Reggio Calabria dove a pochi metri dal Comando Provinciale dei Carabinieri, tra via Aschenez, via Vollaro e via Trisolini ci sarebbero – secondo le prime frammentarie informazioni – due Carabineiri gravemente feriti, riversi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti decine di altri militari in assetto anti sommossa, per soccorrere i malcapitati e individuare gli autori dell’aggressione. Almeno un uomo è stato fermato, ma sono momenti molto concitati.

I due Carabinieri feriti si trovano sull’asfalto accanto ad una Lancia Ypsilon bianca ferma all’incrocio e tamponata da una gazzella dei Carabinieri, probabilmente dopo un inseguimento. La Lancia Ypsilon, infatti, è incidentata anche nella parte anteriore del mezzo: un particolare che lascia immaginare come avesse investito anche in precedenza durante l’inseguimento.

Le informazioni sono molto concitate e provvisorie: seguiranno ulteriori aggiornamenti e approfondimenti.