Reggio Calabria, gli auguri di Natale del Sindaco Falcomatà: “dicembre da cancellare, ma…”

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è tornato a parlare pubblicamente sui social per augurare buon Natale a tutta la cittadinanza. Lo ha fatto alla fine di un mese complesso, uno dei più complessi dei suoi anni da primo cittadino, con la questione Giunta ancora incredibilmente sospesa e un Natale mai effettivamente partito, con ferocissime – giustamente – critiche al seguito. “Mi verrebbe da dire che dicembre è un mese che va cancellato dal calendario – ha esordito per questo Falcomatà – Ma un figlio, un papà, un sindaco, non può dirlo. E non deve pensarlo. Perché, nonostante tutto, dicembre è il mese del Natale, della luce, della nascita di Gesù”.

“E quindi dobbiamo sforzarci – continua – Sforzarci di vivere e portare lo spirito del Natale soprattutto lì dove c’è maggiore sofferenza. Che sia un reparto di ospedale, che sia una casa dove vivono persone sole, che siano quei luoghi dove, purtroppo, non abita la pace. Luoghi in cui serve del coraggio anche per aver paura. Luoghi che ti ricordano quanto nessuno possa pensare di godere del privilegio di avere una coscienza pulita. Perché, in fondo, anche il Natale è un luogo. Un luogo dell’anima in cui ripararsi da quelle sofferenze; una scatola che isola e protegge e va messa lì, sul cuore, per trovare rifugio quando fuori piove. Tutto il resto sono fesserie. Buon Natale, Reggio. Da uno di quei luoghi”, ha aggiunto postando la foto del GOM la notte di Natale.