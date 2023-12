Reggio Calabria: “Aspettando il Natale Sbarre in festa” fa il pienone | FOTO

StrettoWeb

Sbarre in festa fa il pieno con l’evento che giunge alla sesta edizione, straordinaria partecipazione e grande soddisfazione delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Ad esibirsi nel corso della serata organizzata dalle Associazioni Angeli Bianchi di Maurizio Albanese e Stardust di Antonella Bramato e condotta magistralmente da Mariangela Zaccuri sul palcoscenico della periferia sud le splendide modelle reggine Lucia Ieracitano, Mayla Alampi, Valeria Meduri e Lara Bagnato con 2 defilè d’eccezione: “indumenti del benessere GUAM“, dello store GUAM Natura e Benessere della Dott.ssa Valeria Crea e 4 preziosi UNOAERRE presentati da MF Gioielli di Ambrogio Maria Vittoria.

A intervallarli, le meravigliose coreografie a cura dell’Associazione Stardust, le ragazze della Asd Briritmica, la Cantautrice Maria Marino con il suo singolo “E’ Natale”, le esibizioni di tango del Maestro Tino Pullano, l’esibizione di Jasmin Hilary Malafarina.

A concludere lo spettacolo il concerto della Bertè Sister Band con una straordinaria performance.

“Un ringraziamento particolare al consigliere comunale Mario Cardia che si è prodigato in prima persona, spendendosi in questi giorni in tutto quello che era necessario per mettere in piedi la macchina organizzativa“, si legge in una nota degli organizzatori. “Vogliamo continuare a popolare il quartiere ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio“, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

Premiate con due splendide targhe dal Consigliere Mario Cardia l’associazione Stardust di Antonella Bramato per un 2023 ricco di successi e la conduttrice Mariangela Zaccuri: “Per chi come me fa politica valorizzare le periferie e renderle vive è qualcosa di speciale, grazie a tutti coloro che hanno reso unica questa serata, grazie per l’affetto. Era doveroso omaggiare chi si spende in prima persona per la nostra città come Mariangela Zaccuri e l’Associazione Stardust che oggi ha animato il nostro quartiere. Consentitemi poi di avere un pensiero per il Centro Sociale di Via Graziella vittima qualche giorno fa di atti intimidatori, sono sicuro che vi rialzerete subito”, così Mario Cardia nel corso del suo intervento .

Tante le associazioni e gli sponsor che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: i ragazzi di Dedalo con Silvana Marrapodi, l’animazione per i più piccoli a cura di Space Party con Marzia Purpura , l’Asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro con una grande performance di ginnastica ritmica, Vale Sport, Bar Hollywood, Euro Caffè, il centro estetico Beauty Elite di Deborah D’Ascola, Pedulla’ Calzature artigiani dal 1913, MF Gioielli di Ambrogio Maria Vittoria, la scuola dell’infanzia paritaria ET, GUAM Natura e benessere della dott.ssa Valeria Crea, Carlo Crea, il Panificio Vinci, Demo Costruzioni Immobiliari Impiantistica, Corona Petroli, Vale Sport, Boutique del Pollo take away, Scuderia Pizzichemi, Cartoleria San Marco, Oreman, il service con Kaori e Carmelo Barreca, i ragazzi della associazione le Aquile coordinati da Nino Monteviso

“Grazie a tutti ed a presto con tante altre sorprese per il nostro quartiere”, concludono gli organizzatori della sesta edizione di Aspettando il Natale Sbarre in Festa.