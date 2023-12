Reggio Calabria: l’arte di acconciare di Ilaria e Rosalba all’Athena Christmas 2023

StrettoWeb

Si è svolto nel pomeriggio di oggi all’Hotel Apan di Reggio Calabria l’evento Christmas Atena 2023, presentato da Mariangela Zaccuri e che ha visto sfilare bambini, ragazzi e adulti con abiti casual ed eleganti. Ad acconciare le ragazze c’erano Ilaria Martino e Rosalba Placanica del salone Le 4 Forbici per il successo. L’evento ha visto sfilare, in chiusura, un abito ispirato alla dea Atena, alla cui storia Ilaria e Rosalba si sono ispirate per acconciare la modella, con le sembianze di donna forte e coraggiosa che amava intrecciare i capelli con delle folte trecce, come è possibile vedere dalla fotogallery scorrevole in alto.

La storia di Ilaria e di sua madre, dalla quale ha ereditato l’arte di acconciare, è una storia fatta di duro lavoro e di passione. Rosalba ha iniziato a fare la parrucchiera oltre quarant’anni fa e lo ha sempre fatto con tutta la maestria di chi ama il proprio lavoro e vi si dedica anima e corpo. Ilaria, cresciuta nel salone con la madre, non ha potuto far altro che seguirne le orme. Oggi il negozio è gestito da entrambe, con una clientela affezionata e sempre in cerca di bellezza e innovazione, che hanno le certezza, una volta entrate nel salone, di aver professionalità e sorrisi da parte di Rosalba e di Ilaria.

Di seguito l’intervista completa:

Reggio Calabria: intervista a Ilaria Martino