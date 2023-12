Reggio Calabria: alla Galleria Arte Toma la mostra di Natale del Maestro Stellario Baccellieri

StrettoWeb

La Galleria Arte Toma è lieta di annunciare l’attesa mostra di Natale del Maestro Stellario Baccellieri, che sarà inaugurata venerdì 8 dicembre alle ore 18.30 e resterà visitabile fino al 10 gennaio 2024. Anche quest’anno, come da tradizione, si conferma il consueto appuntamento di fine anno, con l’omaggio che il celebre “poeta errante” dedica alla città e condivide con il suo affezionato pubblico.

L’ampia esposizione delle opere del Maestro Baccellieri, ospitata nelle storiche sale della galleria recentemente rinnovate, ripercorre con grande freschezza le tappe dei suoi itinerari più iconici e presenta in anteprima nuove pagine del suo affascinante racconto. Complici dell’artista ci immergiamo con disinvoltura tra salotti mondani e lussuosi Caffè, in uno scenario d’élite che da Roma e Venezia ci conduce in seno all’Europa. La dolce euforia della vita moderna cede il passo alla vigorosa ritualità della sua terra, tra affollate Processioni e concitate tarantelle, su cui si stagliano decisi i profili di bagnanti e Bagnarote.

Il sentimento cangiante di albe e tramonti, che nasce dall’intimo incontro tra il genio dell’artista e il capriccio della natura, ci offre momenti di autentica contemplazione e visioni di intensa spiritualità, in un viaggio che percorre con eleganza e sensibilità i mille sentieri dell’animo umano.

Un invito alla riscoperta della tradizione di oggi e di ieri, nel cuore pulsante della contemporaneità.

La mostra a ingresso libero sarà visitabile tutti i giorni (escluso festivi), dal 08 dicembre 2023 e fino al 10 gennaio 2024, da lunedì a sabato: 09.00-13.00/16.00-20.00; domenica: 10.00-13.00/17.00-20.00.