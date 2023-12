Reggio Calabria: al “Galilei – Pascoli” si studia cultura e lingua greca di Calabria

StrettoWeb

All’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” si studia cultura e lingua greca di Calabria. Il progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito vede l’Istituto capofila di una rete di scuole della città per l’apprendimento e la conoscenza delle nostre radici linguistiche storiche e culturali. Il progetto, che vede coinvolti circa 200 studenti in via principale, ha l’obiettivo di tutelare la cultura di minoranza.

Le lezioni, svolte da professori e madrelingua, culmineranno con una lectio magistralis dell’Assessore alle minoranze del Comune di Reggio Calabria, Arc. Lucia Nucera, madrelingua e profonda conoscitrice della cultura dei greci di Calabria.