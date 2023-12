Reggio Calabria: a Pellaro Corali Note Musicali, “Il Natale nel Mio Cuore”

StrettoWeb

In data 18 Dicembre 2023 ore 19, presso la parrocchia Santa Maria della Pace di San Leo di Pellaro RC, si è svolta l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, Corali Note Musicali dedicata a Il Natale nel Mio Cuore, ideata progettata e organizzata dall’associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa. L’invito che l’associazione ha voluto lanciare è quello di ritrovare in ognuno di noi il Vero Spirito del Natale fatto di famiglia presenza e vicinanza, una rinascita all’insegna della condivisione e fratellanza. I saluti di benvenuto del sacerdote della parrocchia di San Leo Don Enzo Pace segnano lo start alla serata, si sussegue dopo una rassegna corale carica di suggestione che ha incantato il numeroso pubblico.

Apre la kermesse il coro Regina Pacis della parrocchia che ospita l’evento, con responsabile la sig.ra Giovanna Dascola, accompagnato al piano dalla sig.ra Lilli Lanzetta, i brani scelti, ben cinque, hanno trasportato tutti i convenuti in un’atmosfera carica di emozione ed empatia, si esibisce poi il coro Schola Cantorum della parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosalì, con responsabile la sig. Patrizia Pino, accompagnato dal sig. Vincenzo Bellè e grazie alla collaborazione del sacerdote Don Francesco Velonà e all’associazione ODV In Cammino con il suo dinamico presidente la sig.ra Francesca Gangemi, hanno presentato al vasto pubblico dei canti in dialetto della tradizione natalizia reggina e siciliana che hanno entusiasmato tutti i convenuti.

Chiude la rassegna il coro Mater Decor Carmeli della parrocchia Maria SS della Consolazione di Oliveto, con responsabile il sig. Tito Paviglianiti, accompagnato dal sig. Domenico Siviglia, che con brani classici e gregoriani, ma anche ispirati al mondo del cinema hanno chiuso la rassegna in maniera magistrale. Ad impreziosire la bellissima serata, la recita di alcune poesie, anche dialettali, della poetessa pellarese pluripremiata la sig. Francesca Tavani che recitando i propri componimenti poetici, come intermezzo tra le esibizioni corali, ha deliziato e allietato grandi e piccini.

Conclude questo evento musicale la Band A.I.C.E. costituita da giovani ragazzi del comprensorio di Pellaro che nasce fra i banchi scolastici dell’IC Cassiodoro Don Bosco e muove i suoi primi passi con tanta passione e riscuotendo tanto successo grazie al sostegno del dirigente scolastico la sig.ra Eva Nicolò e del corpo docente di riferimento. I componenti del gruppo vistosamente entusiasti ed emozionati hanno cantato e suonato dal vivo coinvolgendo il pubblico con una performance gioiosa ed accattivante dedicata al Natale proponendo dei brani in Inglese cantati in maniera perfetta da Annagrazia Alessandri, voce della band, accompagnata da Saverio Cagnolo alla batteria, Irene Latella al basso, Ambrogio Ilaria alla chitarra acustica, Silvia Pizzichemi alla chitarra elettrica.

Dopo la consegna di piccoli riconoscimenti a tutti i convenuti, manufatti rigorosamente realizzati a mano a cura dell’associazione stessa organizzatrice dell’iniziativa, e foto di rito, tutti i presenti hanno visitato, presso il salone parrocchiale “Don Demetrio Quattrone”, la mostra d’arte a cura di artigiani locali Il Villaggio Incantato di Francesca Foti, Quiepi di Mariella Placanica e Margherita Pesce, e le Creazioni Melany Art a cura di Foti Maddalena Melania suscitando grande stupore ai presenti per l’originalità e creatività di pezzi unici realizzati interamente a mano.

Presente al salone parrocchiale anche la poetessa Francesca Tavani che ha firmato le sue stesse opere a tutti coloro che hanno voluto prendere una delle sue pubblicazioni, “I bambini sono il nostro tesoro” e “La caravella dei sogni” con una piccola offerta a sostegno dell’iniziativa stessa, arricchendo la sua firma ricordo con dediche poetiche. Termina la serata un momento conviviale, un piccolo rinfresco condiviso tra l’associazione organizzatrice dell’iniziativa e i cori presenti, dolci casalinghi, pandoro e panettone e bibite varie hanno stuzzicato il palato di tutti.

“Si conclude così l’intera serata sotto il segno della gioia e del piacere di ritrovarsi insieme riscoprendo in noi stessi il senso del Natale, fatto di cose semplici, ma vere e belle” questo il pensiero del presidente dell’associazione Pavone Teresa felice ed onorata del successo che la serata ha riscosso. “Il Natale alberga nel Cuore di ognuno di noi“.