Reggio Calabria: a Catona successo straordinario per la Fashion Week

Si è svolta a Reggio Calabria la prima Fashion Week in Calabria, organizzata dalla Associazione culturale Jasmin’s Cinema Moda And Dance di Silvia Nasuti. Gli Stilisti protagonisti e provenienti da tutta Italia sono stati Emanuele Ricchena, Simona De Luca e Anna Vazzano, a partecipare anche il negozio d’abbigliamento KEVIN SMITH di Reggio Calabria. Ad occuparsi di trucco e parrucco la bravissima Anna Vazzano che è anche una delle stiliste. Madrina dell’evento Jasmin Hilary Malafarina, la Miss Baby Mondo ideatrice della Jasmin’s.

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia, premiato con una targa ed intervenuto così: “sono le associazioni a rendere viva la nostra città , bene eventi ed iniziative come queste che valorizzano il nostro territorio, chi fa politica deve dare l’esempio sostenendo tutte le realtà associative reggine”.

Durante questo grande evento sono stati rilasciati attestati prestigiosi, per Lorena Quattrocchi il titolo di TESTIMONIAL MODEL’S OF THE YER, colei che testimonia la bellezza e l’importanza dei concorsi detenuti dalla Jasmin’s e conseguito il ruolo di Agente per Siracusa, per Giordana La Gioia prima classificata Model’s Of The Year è stato assegnato il ruolo di Agente per Siracusa, per Simona De Luca TESTIMONIAL DELLA JASMIN’S e Agente è stata attribuita la VICEPRESIDENZA DEI CONCORSI DELLA JASMIN’S PER TUTTA LA SICILIA, per Anna Vazzano infine il ruolo di collaboratrice della Jasmin’s in tutta la Sicilia.

Premiata anche la MISS BABY MONDO ITALIA SICILIA Eshter Fiordaliso con la riconferma del suo titolo per l’anno 2023/2024. Ricordiamo che la Jasmin’s Cinema Moda And Dance deteniene i concorsi Nazionali ed Internazionali per i Marchi registrati MISS E MISTER BABY MONDO ITALIA, MODEL’S OF THE YEAR, MISS E MISTER ITALIA UNIVERSO. Ad intrattenere la serata Claudio Salpietro e il Maestro Salfi con le loro esibizioni canore. I conduttori di questo magnifico evento sono stati Maria Luisa Scafaria socia della Jasmin’s, Cettina Crupi e Andrea Chirico collaboratori della Jamin’s. Si ringrazia MERY FLORES per gli addobbi, Antonino Spurio per il servizio fotografico, Antonio Vero per le riprese.