Reggio Calabria: a Catona si commemora il Capitano Natale De Grazia

StrettoWeb

All’I.C. “Radice-Alighieri” Catona si svolgerà l’attività un evento commemorativo in ricordo del Capitano Natale De Grazia, promosso dal dirigente dell’istituto in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, con la finalità di ampliare l’offerta formativa e sensibilizzare la comunità apprendente in ordine ai temi dell’educazione ambientale, sviluppo sostenibile, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

L’evento patrocinato dal Circolo Legambiente “Città dello Stretto”, avrà luogo mercoledì 13 dicembre p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso il plesso di Scuola Secondaria di Primo GRADO, sito in via “Figurella” n. 27 Catona di Reggio Calabria, alla presenza dei familiari del compianto Capitano Medaglia d’Oro al Merito di Marina alla memoria.