Reggio: al Museo del Bergamotto la presentazione del libro “Calabria la prima Italia”

StrettoWeb

Alle ore 18.00 di mercoledì 20 dicembre inizierà al Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria (via dei Filippini 50, telefono 388-1299103) la conferenza di presentazione del “libro-evento 2023” della scrittrice americana Gertrude Slaughter “Calabria la prima Italia” tradotto in italiano dalla professoressa Sara Cervadoro (calabrese di Roma) e dato alle stampe dall’editore Giuseppe Meligrana di Tropea (VV) appena poche settimane fa.

La prima edizione, in lingua inglese, ha visto la luce ben 84 anni fa (nel luglio 1939) negli USA all’Università di Madison nello Stato del Wisconsin proprio con il titolo “Calabria the first Italy” volendo dimostrare che è nella nostra regione che è nato il nome Italia ben 3500 anni fa circa da re Italo il quale ha inventato la democrazia etica con i “sissizi” che poi si sono diffusi in tutto il Mediterraneo. Così la denominazione “Italia” (pure come Stato e come Nazione) è una delle più antiche del mondo.

Secondo la Slaughter la “prima Italia” va da re Italo (1500 a.C.) addirittura fino al grande pittore calabrese Mattia Preti di Taverna (1613-1699) come continuità di valori, rafforzati nel periodo glorioso della Magna Grecia dall’8° al 3° secolo avanti Cristo. Nella edizione italiana, la trattazione occupa 308 pagine con 31 capitoli contenuti nelle sette sezioni: Prefazione, Magna Grecia, Dominio romano, Calabria Bizantina, Il Regno normanno, Angioini e Aragonesi, Il Regno spagnolo e le Conclusioni.

L’Autrice dimostra di essere fortemente innamorata della Calabria come Storia e come Ambiente. Infatti, tale libro è un grande attestato d’Amore verso il nostro popolo e i nostri valori, motivo già sufficiente perché ogni famiglia, ogni scuola, ogni biblioteca ed ogni ente istituzionale ne debba avere necessariamente una copia. E la imminenza delle feste natalizie porta a considerare come questo libro possa essere un ottimo regalo.

Nell’incontro di Reggio Calabria di mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 18.00 al Museo del Bergamotto, avranno luogo gli interventi di Alberto Gioffré (presidente del Club Unesco cittadino), di Susanna Quattrone (presidente di Kronos 1972), di Alessandro Gioffré d’Ambra (presidente di Sandhi) nonché degli studiosi Franco Arillotta, Daniele Castrizio, Felice Costabile e dell’editore Giuseppe Meligrana.

Saranno presenti vari imprenditori con assaggi di prodotti intitolati a “Re Italo”. L’ingresso sarà libero e i convenuti potranno gustare liberamente alcune specialità tipiche del territorio e delle tradizioni reggine. Mentre a conclusione ci saranno “crispelle” e vino Italo per tutti. Per chi volesse, ci sarà pure la possibilità di acquistare copia di “Calabria la prima Italia” che, comunque, può essere prenotata anche online.

Altre presentazioni sono previste prossimamente a Davoli Marina (CZ presso la Biblioteca Vincenziana, a Squillace (CZ) al Centro Studi e Ricerche sulla Prima Italia e alla Nuova Scuola Pitagorica di Crotone. Le prime presentazioni estere avverranno al Club dei Calabresi di Perth (West Australia) e all’Associazione Calabresi fondata da Ariel Battaglia a Buenos Aires (Argentina). Copia dell’edizione americana è disponibile alla consultazione o al prestito nella Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro (VV) e nella Biblioteca Provinciale di Catanzaro, nonché si potrà avere pure con il prestito inter-bibliotecario nazionale.