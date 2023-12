Reggina, Trocini prima di Fenice-Locri tra indisponibili, mercato e singoli

StrettoWeb

“Abbiamo voglia di cambiare il trend casalingo, domani è una partita importante e non voglio parlare di mercato, non è neanche giusto che ne parli io. Sicuramente staranno lavorando. Indisponibili? Barillà e Rosseti hanno fatto la rifinitura con la squadra, hanno avuto buone sensazioni, credo staranno con noi anche se non al top. Per il resto, a parte Zucco che non ci sarà, sono tutti disponibili”. Così Bruno Trocini. Dalla sala stampa del Sant’Agata, l’allenatore della Fenice Amaranto parla alla vigilia della sfida del Granillo contro il Locri.

“Abbiamo bisogno di vittorie per ritrovare un po’ di entusiasmo, soprattutto noi, ma anche per la città e la tifoseria. I singoli? Porcino non lo scopro io, ha duttilità, intelligenza, è un trascinatore, mi piace. Altamura fa un grosso lavoro, ha tempi nell’attaccare profondità, calcia bene in porta. Zanchi secondo me è un terzino sinistro, ha fatto sempre quello, io l’ho adattato lì perché Girasole era infortunato. Bolzicco meglio senza un altro attaccante accanto? No, anche con Rosseti bene, quest’ultimo si muove bene ma non ha avuto continuità per via degli infortuni. Provazza si accende e si spegne durante la gara, deve essere attento e in questo senso un po’ si addormenta e io gli urlo. Sente tanto la maglia e tutti quanti gli siamo vicini. Aver sbagliato quel gol domenica gli ha fatto male”, ha aggiunto.

Sulle scelte di mercato in estate. “C’è un dato oggettivo che non si può discutere: non puoi scegliere fra i giocatori svincolati a metà settembre. Non c’era altra scelta, non si è potuto fare, secondo me lavorando in questo modo si è fatto il massimo possibile”. E sull’under in meno il prossimo anno (da 4 a 3): “cambia tanto, si alza il livello della categoria, si può fare una squadra over”.

I convocati

Portieri: Fecit, Velcea

Difensori: Aquino, Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Bontempi, Bright, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta

Attaccanti: Altamura, Bolzicco, Coppola, Marras, Perri, Provazza, Rosseti