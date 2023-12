Reggina, Trocini dopo Fenice-Locri: “oggi contratti, sentito peso del Granillo, ma serve più ignoranza”

StrettoWeb

“Per noi era importante vincere, i ragazzi sentivano il peso della partita in casa e sono entrati in campo un po’ contratti. Non è stato un primo tempo brillante, un po’ meglio nel secondo. Provazza ha vissuto una settimana un po’ così ma oggi è entrato bene. Le scelte? Avevo visto bene Zanchi in settimana. Questo significava però cambiare qualcosa. Si è sentito il peso delle partite perse al Granillo. Spero che questa vittoria possa essere uno scaccia-pensieri. Oggi ero convinto che avremmo fatto una partita molto più brillante perché avevo visto bene i ragazzi in settimana. Noi lavoriamo per la continuità, che ti dà entusiasmo e sicurezza. Non erano al meglio Barillà e Rosseti, per noi calciatori importanti”. Così mister Trocini commenta a fine gara, a Radio Febea, la vittoria in extremis della Fenice Amaranto all’86’ nel derby contro il Locri.

“Il Locri? Hanno giocato in maniera spensierata, un po’ quello che succede a tutte al Granillo. Dal canto nostro, la rincorsa è partita dal primo giorno. Sono convinto che cresceremo. Siamo la squadra che ha fatto più punti fuori casa, dentro abbiamo faticato parecchio, eravamo preoccupati, ma ci vuole coraggio. Serve un po’ più di ignoranza, pensare meno. Il mercato? Penso a lavorare perché con la società ci confrontiamo in continuazione, loro sanno ciò che serve. Io alleno chi ho a disposizione”.