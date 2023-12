Reggina, Trocini dopo Canicattì-Fenice: “serviva una risposta. Ecco che mi aspetto dal mercato”

StrettoWeb

“Cercavamo tutti una risposta dal punto di vista del temperamento, della voglia, del sacrificio. E’ ovvio che se poi non riesci a chiudere le gare, si rischia, però – e lo dico non solo quando si perde ma anche quando si vince – anche oggi un’altra situazione con un gol annullato dove non c’era niente e un’espulsione in cui Martinez non ha detto nulla. Sono stanco, ma andiamo avanti”. Così Bruno Trocini a Radio Febea al termine del match tra Canicattì e Fenice, vinto dagli ospiti per 0-1.

“Tutti volevano questa vittoria e lasciarsi alle spalle un momento non positive, rispondendo alle critiche anche giuste che ci sono piovute addosso. La vittoria dà morale e voglia di lavorare ancora meglio e dimostrare che siamo all’altezza. Bolzicco? Non è facile per uno straniero che viene dall’altra parte del mondo, oggi si è sbloccato, c’era andato vicino altre volte. Cosa mi aspetto dal mercato? Mi aspetto che la squadra sia rinforzata e certamente lo sarà, non vuol dire necessariamente fare chissà quali operazioni, ma puntellare in alcuni ruoli. La società lo sa, ci confrontiamo”, ha aggiunto.