Reggina, Ripepi: “la Fenice ha ricevuto una proposta d’acquisto nei 5 giorni di Ballarino, ma…”

“Ballarino ha fatto l’ultimatum dei 5 giorni, ma oggi è uscita una Pec, dei cittadini mi hanno mandato una richiesta di acquisto, è stata anche emessa la Pec. Non c’è stata però alcuna risposta da parte della Fenice. Come vi dicevo era tutta una sceneggiata catanese. Ballarino è un attore e recita benissimo. Le proposte ci sono state e quando arrivano bisogna rispondere, sia se piccole sia se grandi. Non so se ne sono arrivate altre, ma questa di certo è stata pubblicata”. Ad affermarlo, nella diretta social di questa sera, è Massimo Ripepi.

Secondo quanto rivela il Consigliere, dunque, seppur non ci sia stato nulla di pubblico, una proposta sarebbe arrivata nella scrivania di Ballarino, anzi per essere più precisi nella casella Pec. Gliel’hanno inviata dei cittadini, è stata pubblicata, ma – dice sempre Ripepi – senza risposta da parte della Fenice Amaranto.