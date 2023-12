Reggina, arriva la seconda rescissione per la Fenice Amaranto: è addio con Bianco

StrettoWeb

Arriva un nuovo addio per la Fenice Amaranto, dopo quello di Manuel Ricci, che ha salutato la scorsa settimana, all’inizio della sessione invernale di mercato riservata ai dilettanti. La rescissione questa volta è con Gabriel Bianco, anch’egli utilizzato pochissime volte da Trocini, solo otto. Risolto il contratto consensualmente, il giocatore è libero adesso di trovare una nuova squadra. Per la società dello Stretto, dunque, prosegue intanto l’opera di sfoltimento, che non si fermerà a Ricci e Bianco. Contemporaneamente si proverà ad aggiungere qualche tassello, perlomeno stando alle dichiarazioni dei dirigenti.

Di certo fa un po’ specie che a salutare, dopo soli tre mesi, siano due dei calciatori definitivi “lussi per la categoria” o “grandi colpi” dagli addetti ai lavori. Talmente lussi che non hanno quasi mai giocato e sono andati via. Nulla contro le loro capacità tecniche o la loro carriera, ma sullo Stretto ci si è scaldati un po’ troppo al loro arrivo, forse semplicemente per il puro gusto di credere a un’ideologia che vuole che si esalti e idolatri sempre e chiunque. Questi calciatori non hanno reso, eppure avevano firmato un biennale. E’ andato tutto in fumo dopo tre mesi.