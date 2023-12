Reggina, Pellegrino sul mercato della Fenice: “faremo qualche movimento, senza fretta e isterismi”

StrettoWeb

“Non dobbiamo dimenticarci che è una squadra che richiede tempo e pazienza, è inevitabile. Io sono fiducioso nel vedere una squadra che crea basi ed equilibri. Bisogna guardare ovviamente a programmare, anche in questa stagione, cercando di guardare al mercato in prospettiva, essere lucidi, senza isterismi e fretta. Sarà un mercato con qualche movimento, ma deve essere equilibrato per guardare alla stagione di quest’anno e alla prossima”. Così Maurizio Pellegrino. Il DS della Fenice Amaranto ha parlato a Radio Febea al termine del match vinto dai suoi a Canicattì.

L’ex Catania ha parlato per forza di cose di mercato, mostrandosi equilibrato nelle scelte. Per ora c’è solo da registrare il saluto di Ricci. “Sappiamo benissimo responsabilità, pressioni, che ogni momento negativo viene esasperato rispetto a uno positivo, ma anche noi vorremmo vivere di entusiasmo, serenità, fiducia e ottimismo verso il futuro. Tanti dicono che non c’è tempo, ma invece c’è tutto il tempo del mondo se si fanno le cose per bene, il tempo si deve prendere. Io penso a questo, non a riempirmi di negatività. Voglio essere ottimista e lucido, quando si fanno le cose bisogna ponderarle”.

“La contestazione di domenica? Se non guardassi alla parte più vera, che ha passione e sentimento… è giusto che si contesti e critichi l’operato e la squadra, non ho problemi in questo, è normale che sia così. Più è importante la città, più aumentano le contestazioni dopo una sconfitta”, ha concluso.