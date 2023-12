Reggina, il mercato della Fenice inizia con una rescissione: saluta Manuel Ricci

StrettoWeb

Il mercato (che si apre oggi) della Fenice Amaranto si apre con una rescissione. Saluta, infatti, Manuel Ricci, così come informa il club in una nota ufficiale. “LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricci”.

Mai sbocciato l’amore tra il centrocampista e la Fenice. Tra i primi arrivati, non ha mai soddisfatto, scendendo in campo quasi otto volte e quasi sempre da subentrato.