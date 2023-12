Reggina, il mercato della Fenice continua a muoversi solo in uscita: altro addio, saluta Bontempi

StrettoWeb

Dodici giorni dall’apertura del mercato dei Dilettanti, ma per La Fenice Amaranto soltanto movimenti in uscita finora. Dopo Ricci, Bianco e Ponzo, un altro calciatore saluta: si tratta del giovane Marco Bontempi. “LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bontempi. Il Club augura a Marco le migliori fortune per il futuro”. A differenza di buone parte dei calciatori arrivati in estate, Bontempi aveva firmato per un solo anno. Il campo, però, in tre mesi non lo ha praticamente quasi mai visto. Eppure anche per il suo arrivo in tanti si erano eccitati, probabilmente soltanto per confutare tesi a difesa del nuovo club.

Intanto, in attesa di gennaio, e dell’apertura delle liste per i Prof, per quanto riguarda dicembre, e quindi il mercato Dilettanti, nulla cosmico in entrata praticamente a metà mese. Ma ieri a Video Touring il Direttore Bonanno ha affermato che qualcosa ci sarà a cavallo tra vecchio e nuovo anno.