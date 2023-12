Reggina, le ultime dall’infermeria per la Fenice. C’è la Sancataldese, Trocini: “ecco che squadra mi aspetto”

StrettoWeb

Ultima trasferta dell’anno per la Fenice Amaranto, che domani va in casa della Sancataldese, prima del turno infrasettimanale casalingo di mercoledì 20 dicembre contro la Nuova Igea Virtus. Alla vigilia della sfida, ai canali ufficiali, ha parlato mister Trocini. “Affrontiamo una formazione – ha detto – che nelle ultime due partite ha raccolto sei punti proprio come noi. Il nostro obiettivo è dare continuità ai risultati e confermare il cammino esterno che ci ha visto protagonisti in questo girone di andata. E’ una squadra ostica e servirà grande intensità per raggiungere il massimo risultato. Abbiamo preparato la gara sotto ogni aspetto: tecnico, tattico e mentale. E’ normale che ci possano essere difficoltà, ma l’atteggiamento e la mentalità devono essere quelli giusti”.

“Dopo la prestazione di sette giorni fa con il Locri che squadra mi aspetto? Una squadra arrabbiata che abbia voglia di fare risultato. Sappiamo l’importanza di questa gara e come detto, abbiamo lavorato anche sull’aspetto mentale. Come succede da inizio stagione, la squadra metterà in campo il massimo impegno. Dobbiamo farci trovare pronti e col giusto atteggiamento”. E sulla situazione infortunati: “recuperiamo Barillà e Rosseti, oltre a Dervishi non sarà disponibile Emanuele Zucco”.