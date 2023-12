Reggina, la Fenice riprende ad allenarsi: ultimi giorni dell’anno al Granillo

StrettoWeb

Dopo una settimana di riposo, arrivata al culmine della quarta vittoria consecutiva, la Fenice Amaranto riprende ad allenarsi in vista del nuovo anno e del girone di ritorno. Com’è noto, la società è dovuta andare via dal Sant’Agata per via della concessione scaduta e non più rinnovabile in termini di legge. Per questo la Città Metropolitana ha pubblicato un primo bando provvisorio semestrale con le stesse condizioni con cui il club dello Stretto ha utilizzato finora il centro, cioè parzialmente e a 5 mila euro al mese. Così come dichiarato, la Fenice parteciperà al bando e, in caso di vittoria, potrà allenarsi lì fino al termine della stagione, momento in cui la Metrocity pubblicherà il bando definitivo e per la gestione totale.

Intanto, però, come detto, il Sant’Agata è off limits e la compagine di Trocini dovrà trovare altro luogo in cui allenarsi. Per ora, in questi ultimi giorni del 2023, sarà il Granillo – che il club affitta per le partite interne, essendo di gestione Comunale – ad ospitare il collettivo amaranto. “LFA Reggio Calabria comunica che la ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata odierna. Le sessioni di allenamento saranno effettuate allo stadio “Oreste Granillo” nei giorni 28, 29, 30 dicembre e si svolgeranno a porte chiuse”, scrive la Fenice in una nota ufficiale. In attesa di novità sul bando, anche la società Asd Valanidi ha messo a disposizione i propri campi – di Croce Valanidi e del Viale Messina – per poter far allenare la società di Ballarino.