Reggina, squalifica Martinez pesantissima: stangata sul portiere della Fenice

Non sappiamo cosa Miguel Martinez abbia detto all’arbitro di Canicattì-Fenice Amaranto. Di certo il portiere aveva tutto il diritto a chiedere spiegazioni, dal momento che il gol di Girasole – arrivato poco prima di quello decisivo di Bolzicco – era stato annullato senza un apparente motivo. Oltre al danno, anche se l’estremo difensore si trovava in panchina, è arrivata poi pure la beffa. Il Giudice Sportivo, infatti, lo ha squalificato per quattro giornate per avere “rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, ritardando l’uscita dal terreno di gioco”.

Sembra una pena abbastanza severa, anche se – ribadiamo – non sappiamo cosa abbia rivolto nello specifico al direttore di gara. Da capire se la società – che tramite mister Trocini ha alzato la voce di recente su alcuni episodi arbitrali molto discutibili – si farà sentire o preparerà ricorso. Ad oggi il 2023 di Martinez è finito.