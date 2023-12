Reggina, primo movimento in entrata per la Fenice: ecco Bertony Renelus

StrettoWeb

La Fenice Amaranto, a quindici giorni di distanza dal gong di apertura, ufficializza il primo movimento in entrata del mercato invernale, in questa sessione di dicembre aperta ai Dilettanti. “LFA Reggio Calabria – si legge – comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Bertony Renelus che si lega al club fino al 30/06/2024″.

“Nato il 23 febbraio 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Sarcelles AAS, squadra della sua città. All’età di 18 anni, stagione 2020/21, viene tesserato dall’Afro Napoli United per poi trasferirsi nella stagione successiva in serie D alla Nuova Florida. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Fasano dove ha collezionato 15 presenze. Indosserà la maglia n. 95”. Il primo e per ora unico annuncio riguarda dunque un giovane attaccante di ventuno anni, con la prima esperienza in D in questa stagione, dove ha collezionato 15 presenze e nessuna rete.