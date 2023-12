Reggina, l’interesse di Dattola per la Fenice e l’ira di Ripepi: “definito disabile, fate schifo, sputatevi in faccia”

StrettoWeb

La consueta diretta social di Massimo Ripepi comincia nel ricordare che “giorno 20 gennaio verrà Bandecchi a Reggio Calabria e partirà ufficialmente la rivoluzione di Reggio”. L’argomento principale di questi giorni, da parte del Consigliere, continua ad essere soprattutto il Natale, che lui definisce “off”, spento, con alcuni villaggi aperti a singhiozzo, le casette ancora chiuse ad oggi – 18 dicembre – e un ritardo notevole. Solito passaggio poi sull’Aeroporto e sulle ormai note “supercazzole” dei “partiti di Centrodestra e Centrosinistra”.

Piccola parentesi aperta poi sulla Fenice Amaranto e su Simone Dattola, il reggino – intervistato anche da StrettoWeb – che ha inviato alla società una manifestazione d’interesse in quei cinque giorni fissati da Ballarino per un’eventuale cessione. Proposta a cui il club non ha risposto, suscitando l’ira di Ripepi. A fare arrabbiare il Consigliere, però, è la cattiveria gratuita verso il ragazzo, che alcuni hanno sottovalutato, su cui hanno minimizzato, che è stato trattato in maniera vergognosa.

Reggina, Simone Dattola contatta la Fenice ma c’è chi lo schernisce: le parole (e la rabbia) di Ripepi

“La Fenice Amaranto – dice Ripepi – non ha risposto al ragazzo che ha fatto l’offerta. Io l’ho conosciuto, è una brava persona e – al di là se ha le possibilità – mi ha fatto vedere una fattura di 8 mila euro, spesi da lui per farsi fare da uno studio milanese un progetto per sviluppare il progetto Reggina. Chi l’avrebbe fatto? Ha presentato una richiesta e la società doveva rispondere, sia se ricco, sia se povero, sia se abile e sia se non completamente abile, perché hanno detto pure questo. Chi l’ha detto fa schifo, si dovrebbe vergognare. Sputatevi in faccia, fate schifo quando mettete in campo queste argomentazioni”.

“Lui – prosegue il Consigliere – è un ragazzo eccezionale, che ama Reggio e la Reggina. Dovevano rispondere immediatamente, per educazione e correttezza. Poi potevano dire: ‘caro Simone Dattola, questa offerta non è valida’. Per me questo ragazzo è un eroe. A me non interessano i suoi soldi, non glieli ho chiesti, ma ne ha spesi 8 mila da solo per fare qualcosa per la sua città e la sua squadra. C’è chi ha detto che è stata una provocazione, ma chi lo ha schernito fa schifo, vi dovete vergognare per quello che siete, sputatevi da soli. Solo una persona malvagia può fare certi ragionamenti”.

“Ballarino va a Radio Antenna Febea e dice ‘meglio che non parlo, è un bravo ragazzo’. Ma come ti permetti? Dovevi dire ‘abbiamo sbagliato a non rispondere’, non che lo schifi. Come vi siete combinati? Dov’è la morale, l’etica, l’educazione? E’ una cattiveria pazzesca. Io non seguo la trasmissione, non sapevo dei commenti balordi, fate schifo. Come vi permettete ad entrare nell’intimo delle persone. Vorrei che tutte le Associazioni di disabili e diversamente abili si esprimessero su questa cosa assurda”, ha poi concluso.