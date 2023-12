Reggina, Bonanno sul mercato della Fenice: “la squadra deve crescere così com’è”

StrettoWeb

“Il primo tempo loro hanno avuto qualche occasione, la squadra si è espressa bene a livello collettivo ma abbiamo sofferto per situazioni singole. Nella ripresa in crescendo, abbiamo meritato la vittoria. L’ultimo arrivato Renelus? Ha qualità che qua può avere ad esempio Provazza, ma con un po’ di forza in più”. Parla così a Radio Febea il Direttore dell’Area Tecnica amaranto Pippo Bonanno al termine di Sancataldese-Fenice, match vinto 0-2 dalla squadra di Trocini.

Non può mancare la domanda sul mercato, in cui Bonanno sembra mantenere il profilo basso. “Mercato di gennaio dei Prof? Guarderemo ai giovani, agli Under, poi qualsiasi cosa importante la valuteremo. Questa squadra deve crescere così com’è perché secondo noi le potenzialità non sono espresse al massimo”. Sulla falsariga delle ultime dichiarazioni, pare che la società non intenda operare in maniera massiccia, così come invece aveva fatto intendere in passato. Dopo Renelus da capire quindi se arriverà qualcun altro e se si tratterà solo di giovani.